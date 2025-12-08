Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 08.12.2025 (обновлено: 15:12 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060580890.html
Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде
Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде - РИА Новости, 08.12.2025
Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по уголовному делу о геноциде, сообщила... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:43:00+03:00
2025-12-08T15:12:00+03:00
в мире
россия
украина
генеральная прокуратура рф
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
https://ria.ru/20251208/sud-2060580798.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, генеральная прокуратура рф, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде

ГП утвердила обвинительное заключение против властей Украины по делу о геноциде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по уголовному делу о геноциде, сообщила пресс-служба ГП РФ.
«
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины", - сказали в ведомстве.
В ГП РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида населения ДНР и ЛНР отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.
По данным ведомства, в результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, свыше 13,5 тысяч человек получили ранения, из них более 1,2 тысячи – несовершеннолетние.
Как рассказали в пресс-службе, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов. Также были разрушены образовательные и медицинские учреждения.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дело в отношении высшего военного руководства Украины передано в ВС ДНР
Вчера, 14:42
 
В миреРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала