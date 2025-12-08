Генпрокуратура утвердила обвинение киевским властям по делу о геноциде

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по уголовному делу о геноциде, сообщила пресс-служба ГП РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины", - сказали в ведомстве.
В ГП РФ добавили, что фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ (геноцид).
По версии следствия, с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида населения ДНР и ЛНР отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.
По данным ведомства, в результате украинских карательных операций погибли почти 5 тысяч мирных жителей, более 18,5 тысяч человек пострадали, свыше 13,5 тысяч человек получили ранения, из них более 1,2 тысячи – несовершеннолетние.
Как рассказали в пресс-службе, частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов. Также были разрушены образовательные и медицинские учреждения.