МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на письмо министерства иностранных дел страны.
Как заявил корреспондент телеканала, "22-летний датчанин" "стал шестым убитым или пропавшим без вести на Украине".
МИД Дании не сообщил, где именно и при каких обстоятельствах они были ликвидированы Как отмечает TV2, примерно год назад ведомство сообщало о троих ликвидированных датских наемников, еще двое считались пропавшими без вести.
В январе посольство России в Копенгагене заявило, что датским наемникам, воюющим против России, не удастся уйти от наказания, все они будут привлечены к ответственности.
Российские следователи ранее возбудили уголовное дело о наемничестве и теракте против наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении с ВСУ на Курскую область. Ее адвокат Игорь Дюкин рассказал РИА Новости, что она объявлена в международный розыск и заочно арестована Хамовническим судом Москвы.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.