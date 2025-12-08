https://ria.ru/20251208/ukraina-2060553289.html
Нидерланды выделят 700 миллионов евро на помощь Украине в 2026 году
ГААГА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в 2026 году, говорится в письме кабмина парламенту.
Ранее члены парламента Нидерландов
по предложению лидера левого блока "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавера попросили кабмин выделить на военную поддержку Украины
дополнительные 2 миллиарда евро.
"В качестве первого шага в реализации этого предложения… в общей сложности 700 миллионов евро будут использованы для поддержки Украины", - говорится в ответном письме кабмина на предложение.
Как отмечается, в начале 2026 года правительство рассмотрит вопрос о дальнейших мерах по реализации данного предложения.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Объем уже реализованной военной помощи Киеву
составил почти 8,7 миллиарда евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.