Нидерланды выделят 700 миллионов евро на помощь Украине в 2026 году

ГААГА, 8 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в 2026 году, говорится в письме кабмина парламенту.

Ранее члены парламента Нидерландов по предложению лидера левого блока "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавера попросили кабмин выделить на военную поддержку Украины дополнительные 2 миллиарда евро.

"В качестве первого шага в реализации этого предложения… в общей сложности 700 миллионов евро будут использованы для поддержки Украины", - говорится в ответном письме кабмина на предложение.

Как отмечается, в начале 2026 года правительство рассмотрит вопрос о дальнейших мерах по реализации данного предложения.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф уже заявлял, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.