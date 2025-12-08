Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
11:46 08.12.2025
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
в мире, украина, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новая доктрина американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности лишает Киев возможности на вступление в Североатлантический альянс, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс "больше не должен постоянно расширяться"", — говорится в публикации.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Также США призвали европейские страны взять на себя ответственность за оборону.
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
