СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
Новая доктрина американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности лишает Киев возможности на вступление в Североатлантический альянс, пишет Neue... РИА Новости, 08.12.2025
СМИ рассказали о болезненном ударе США по Украине
NZZ: новая доктрина Трампа лишает Украину возможности на членство в НАТО