Жена соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирный бизнес

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Жена Артема Колюбаева, давнего соратника Андрея Ермака, покинувшего пост главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив реестры США.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.