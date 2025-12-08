Жена соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирный бизнес

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Жена Артема Колюбаева, давнего соратника Андрея Ермака, покинувшего пост главы офиса президента Украины на фоне крупного коррупционного скандала, в 2023 году зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив реестры США.
Артем Колюбаев считается одним из близких друзей Ермака, их многолетнее сотрудничество связано с украинской киноиндустрией. После прихода Ермака к власти бизнес Колюбаева расширился в оборонную и строительную сферы, а его имя неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях о финансовых потоках окружения Ермака.
Катерина Колюбаева, согласно документам в распоряжении агентства, 5 июня 2023 года зарегистрировала фирму EKAJEWELS COMPANY LLC в штате Вирджиния. Компания, как заявлено, занимается продажей ювелирных изделий ручной работы и действует в том же районе Вашингтона, где семья в том же году приобрела таунхаус стоимостью 603,5 тысячи долларов.
Корреспондент РИА Новости съездил по адресу, где зарегистрирована компания EKAJEWELS. На месте оказался обычный офис без вывески и витрины - офлайн-магазина там нет. Однако у входа припаркована электромобиль Audi A6 e-tron. Такая модель 2025 года в официальном магазине Audi в США стоит от 65,9 тысячи долларов.
Ранее Колюбаева представляла себя как беженку, покинувшую Украину после эскалации конфликта, однако менее чем через полтора года после переезда смогла основать бизнес и приобрести недвижимость в одном из престижных пригородов американской столицы.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
