В Харьковской области прогремела серия взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 08.12.2025 (обновлено: 01:10 08.12.2025)
В Харьковской области прогремела серия взрывов
В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Серия взрывов в Чугуевском районе", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены включили в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
