В Харьковской области прогремела серия взрывов
В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Серия взрывов в Чугуевском районе", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области
звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены включили в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях
.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.