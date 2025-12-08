В Харьковской области прогремела серия взрывов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Серия взрывов в Чугуевском районе", — говорится в публикации в его Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены включили в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.