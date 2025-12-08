В Днепропетровске и Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске и городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский 24-й канал на фоне воздушной тревоги в ряде регионов страны.
"Взрывы в Днепропетровске и Ахтырке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, Днепропетровской и Сумской областях звучат сирены воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
