00:12 08.12.2025 (обновлено: 09:36 08.12.2025)
Украина готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса, заявил Шарий
Украина готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса, заявил Шарий

Шарий: Киев готовит спецоперацию по вразумлению Рубио и Вэнса

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Киев готовит "спецоперацию" по "публичному вразумлению" госсекретаря США Марко Рубио и американского вице-президента Джей Ди Вэнса.
"По моим данным, Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством главы службы генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса. Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое публичное вразумление. <...> Операция запланирована на ближайшее время", — написал он в Telegram-канале.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
5 декабря, 09:01
Позднее Шарий уточнил, что Синянский сейчас не руководит внешней разведкой, однако именно он якобы курирует эту операцию службы. Как утверждает блогер, к ней планируется привлечь "целый ряд американских и европейских католиков и политиков", причем некоторые из них будут задействованы "вслепую".
"Публичное вразумление" — христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого христианина, если последний поступил не по-христиански. Хочу, чтобы вы понимали — это полностью спланированная спецоперация Службы внешней разведки Украины. В документе указаны имена тех, кого планируется привлечь к ее исполнению", — отметил Шарий.
Он также прикрепил к своей публикации скриншоты некого документа, в котором перечислены ряд епископов, кардиналов, известных проповедников и богословов — авторитетов церквей, которых, по словам Шария, хотят привлечь к этой операции.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Вэнс высказался о мирном процессе по Украине
5 декабря, 02:23
 
