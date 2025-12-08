Украина готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса, заявил Шарий

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Киев готовит "спецоперацию" по "публичному вразумлению" госсекретаря США Марко Рубио и американского вице-президента Джей Ди Вэнса.
"По моим данным, Служба внешней разведки Украины под непосредственным руководством главы службы генерала Олега Синянского готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса. Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое публичное вразумление. <...> Операция запланирована на ближайшее время", — написал он в Telegram-канале.
Позднее Шарий уточнил, что Синянский сейчас не руководит внешней разведкой, однако именно он якобы курирует эту операцию службы. Как утверждает блогер, к ней планируется привлечь "целый ряд американских и европейских католиков и политиков", причем некоторые из них будут задействованы "вслепую".
"Публичное вразумление" — христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого христианина, если последний поступил не по-христиански. Хочу, чтобы вы понимали — это полностью спланированная спецоперация Службы внешней разведки Украины. В документе указаны имена тех, кого планируется привлечь к ее исполнению", — отметил Шарий.
Он также прикрепил к своей публикации скриншоты некого документа, в котором перечислены ряд епископов, кардиналов, известных проповедников и богословов — авторитетов церквей, которых, по словам Шария, хотят привлечь к этой операции.
