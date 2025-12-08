МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев ужесточает борьбу с русским языком. По всей стране не утихают скандалы, жертвами инцидентов становятся даже детсадовцы. Результат многолетнего навязывания "мовы" все еще не удовлетворяет националистов, и теперь приняли очередной дискриминационный закон. К чему привела политика Зеленского — в материале РИА Новости.

Все еще преобладает

Верховная рада вывела русский язык из-под защиты Европейской хартии. Раньше он там упоминался вместе с белорусским, польским, венгерским. Вычеркнули.

Это одобрили 264 депутата. Против — только один из "Слуги народа". Остальные воздержались.

Поправки хотели внести еще в октябре. Однако кабмин настоял на отзыве. Затем вернули. По словам нардепа Владимира Вятровича — по требованию чиновников Евросоюза.

Вятрович — бывший директор Украинского института национальной памяти и один из главных инициаторов реабилитации ОУН-УПА*, за что его критиковали даже западные историки.

Языковой вопрос для него — больная тема. Он признает, что и среди депутатов Рады в неофициальном общении "преобладает русский".

Впрочем, не все украинские политики уверены в эффективности принятого закона. "Наше государство и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков", — отметил депутат Максим Бужанский.

К слову, русский язык по-прежнему находится под защитой Конституции, и Киев обязан соблюдать право на его использование.

"В статье 10 написано, что государство гарантирует развитие и распространение русского языка и других языков национальных меньшинств. То есть русский даже выделен, хотя и не имеет статус государственного", — указывает экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Языковая дискриминация на Украине уже давно, напоминает он. Особенно ясно это видно по ситуации в школах.

Не та страна

Языковой омбудсмен Елена Ивановская паникует: русский снова набирает популярность. По ее данным, до 7% украинцев, перешедших на "мову" с 2022-го, сейчас от нее отказались. "Возвращаются к своему первому языку", — возмущается она.

Министерство образования это подтверждает. Пятая часть школьников признается, что дома общаются на русском. Доля учеников, которые считают украинский родным, снизилась за год с 71 до 64 процентов. А конфликты на языковой почве возникают не только в школах, но и в детских садах.

В Белой Церкви Киевской области трехлетняя девочка, ребенок переселенцев из восточного региона, стала жертвой травли из-за того, что не знает украинского. Мать одного из воспитанников Ирина Савченко-Киселева, преподающая в городской школе английский, возмутилась в Сети "русифицированной" дошкольницей.

Она пришла в детский сад и принялась издеваться над девочкой на глазах у других детей и воспитателя.

"Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?" — приставала к ребенку Савченко-Киселева. Девочка пыталась перейти на украинский, но могла внятно ответить только на русском. "Что она говорит — не разберу, ха-ха. Она неправильно говорит!" — потешалась преподаватель английского.

Воспитательнице она заявила, что девочку "нужно исправлять" и пожаловалась директору.

Бытовая история небольшого города стала известна всей Украине, после того как поборницу "мовы" поддержала Ивановская, назвавшая родителей девочки "обрусевшими". Омбудсмен также подчеркнула, что "детский сад, как и школа, — это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем".

В результате нардеп Бужанский обратился к главе правительства Юлии Свириденко и в полицию для проверки омбудсмена — не превысила ли она полномочий. "В любой нормальной демократической стране ее уволили бы в тот же день", — считает парламентарий.

Язык у всех один

Скандалом обернулась и история с учительницей английского из Киева, которая задавала домашнее задание на русском. Родители об этом знали, и их все устраивало. Только некая Анастасия Тригуб, мать одной второклассницы, устроила переполох в родительских чатах.

Ее поддержали, предложили написать донос в министерство образования.

Тем временем украинские СМИ обратили внимание на частную школу в Сумах, где есть уроки русского языка и литературы. Причем по советским учебникам. Чиновники объяснили, что это учебное заведение не в их компетенции, дескать, в госучреждениях такие предметы не проходят даже факультативно.

"Бог никого не делит, язык для всех людей один, а жить нужно в духе братства друг к другу", — заявила директор школы Марина Короткая. И подчеркнула: "Россию не поддерживаю". Но это ей вряд ли поможет.

Государственная служба качества образования Сумской области потребовала от правоохранительных органов обратить внимание на родителей, которые водят детей в эту школу, а в само учебное заведение, считают функционеры, надо наведаться СБУ.

В Раде же готовят законопроект, который изменит правописание и избавит украинский от "русизмов". Но вряд ли это прибавит популярности "мове".