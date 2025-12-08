МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев ужесточает борьбу с русским языком. По всей стране не утихают скандалы, жертвами инцидентов становятся даже детсадовцы. Результат многолетнего навязывания "мовы" все еще не удовлетворяет националистов, и теперь приняли очередной дискриминационный закон. К чему привела политика Зеленского — в материале РИА Новости.
Все еще преобладает
Верховная рада вывела русский язык из-под защиты Европейской хартии. Раньше он там упоминался вместе с белорусским, польским, венгерским. Вычеркнули.
Это одобрили 264 депутата. Против — только один из "Слуги народа". Остальные воздержались.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Поправки хотели внести еще в октябре. Однако кабмин настоял на отзыве. Затем вернули. По словам нардепа Владимира Вятровича — по требованию чиновников Евросоюза.
Вятрович — бывший директор Украинского института национальной памяти и один из главных инициаторов реабилитации ОУН-УПА*, за что его критиковали даже западные историки.
Языковой вопрос для него — больная тема. Он признает, что и среди депутатов Рады в неофициальном общении "преобладает русский".
Впрочем, не все украинские политики уверены в эффективности принятого закона. "Наше государство и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков", — отметил депутат Максим Бужанский.
К слову, русский язык по-прежнему находится под защитой Конституции, и Киев обязан соблюдать право на его использование.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
"В статье 10 написано, что государство гарантирует развитие и распространение русского языка и других языков национальных меньшинств. То есть русский даже выделен, хотя и не имеет статус государственного", — указывает экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Языковая дискриминация на Украине уже давно, напоминает он. Особенно ясно это видно по ситуации в школах.
Не та страна
Языковой омбудсмен Елена Ивановская паникует: русский снова набирает популярность. По ее данным, до 7% украинцев, перешедших на "мову" с 2022-го, сейчас от нее отказались. "Возвращаются к своему первому языку", — возмущается она.
Девочка делает уроки в Киеве
Министерство образования это подтверждает. Пятая часть школьников признается, что дома общаются на русском. Доля учеников, которые считают украинский родным, снизилась за год с 71 до 64 процентов. А конфликты на языковой почве возникают не только в школах, но и в детских садах.
В Белой Церкви Киевской области трехлетняя девочка, ребенок переселенцев из восточного региона, стала жертвой травли из-за того, что не знает украинского. Мать одного из воспитанников Ирина Савченко-Киселева, преподающая в городской школе английский, возмутилась в Сети "русифицированной" дошкольницей.
Она пришла в детский сад и принялась издеваться над девочкой на глазах у других детей и воспитателя.
"Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?" — приставала к ребенку Савченко-Киселева. Девочка пыталась перейти на украинский, но могла внятно ответить только на русском. "Что она говорит — не разберу, ха-ха. Она неправильно говорит!" — потешалась преподаватель английского.
Воспитательнице она заявила, что девочку "нужно исправлять" и пожаловалась директору.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Бытовая история небольшого города стала известна всей Украине, после того как поборницу "мовы" поддержала Ивановская, назвавшая родителей девочки "обрусевшими". Омбудсмен также подчеркнула, что "детский сад, как и школа, — это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем".
В результате нардеп Бужанский обратился к главе правительства Юлии Свириденко и в полицию для проверки омбудсмена — не превысила ли она полномочий. "В любой нормальной демократической стране ее уволили бы в тот же день", — считает парламентарий.
Язык у всех один
Скандалом обернулась и история с учительницей английского из Киева, которая задавала домашнее задание на русском. Родители об этом знали, и их все устраивало. Только некая Анастасия Тригуб, мать одной второклассницы, устроила переполох в родительских чатах.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина
Ее поддержали, предложили написать донос в министерство образования.
Тем временем украинские СМИ обратили внимание на частную школу в Сумах, где есть уроки русского языка и литературы. Причем по советским учебникам. Чиновники объяснили, что это учебное заведение не в их компетенции, дескать, в госучреждениях такие предметы не проходят даже факультативно.
"Бог никого не делит, язык для всех людей один, а жить нужно в духе братства друг к другу", — заявила директор школы Марина Короткая. И подчеркнула: "Россию не поддерживаю". Но это ей вряд ли поможет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Государственная служба качества образования Сумской области потребовала от правоохранительных органов обратить внимание на родителей, которые водят детей в эту школу, а в само учебное заведение, считают функционеры, надо наведаться СБУ.
В Раде же готовят законопроект, который изменит правописание и избавит украинский от "русизмов". Но вряд ли это прибавит популярности "мове".
* Запрещенные в России экстремистские организации.