"Помощи не будет". Власти Украины раскрыли украинцам неудобную правду
08.12.2025
08:00 08.12.2025 (обновлено: 08:01 08.12.2025)
"Помощи не будет". Власти Украины раскрыли украинцам неудобную правду
Киев ужесточает борьбу с русским языком. По всей стране не утихают скандалы, жертвами инцидентов становятся даже детсадовцы. Результат многолетнего навязывания... РИА Новости, 08.12.2025
Украина, Киев, Сумская область, Владимир Вятрович, Максим Бужанский, Елена Ивановская, Украинский институт национальной памяти, Служба безопасности Украины

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев ужесточает борьбу с русским языком. По всей стране не утихают скандалы, жертвами инцидентов становятся даже детсадовцы. Результат многолетнего навязывания "мовы" все еще не удовлетворяет националистов, и теперь приняли очередной дискриминационный закон. К чему привела политика Зеленского — в материале РИА Новости.

Все еще преобладает

Верховная рада вывела русский язык из-под защиты Европейской хартии. Раньше он там упоминался вместе с белорусским, польским, венгерским. Вычеркнули.
Это одобрили 264 депутата. Против — только один из "Слуги народа". Остальные воздержались.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Поправки хотели внести еще в октябре. Однако кабмин настоял на отзыве. Затем вернули. По словам нардепа Владимира Вятровича — по требованию чиновников Евросоюза.
Вятрович — бывший директор Украинского института национальной памяти и один из главных инициаторов реабилитации ОУН-УПА*, за что его критиковали даже западные историки.
Языковой вопрос для него — больная тема. Он признает, что и среди депутатов Рады в неофициальном общении "преобладает русский".
Впрочем, не все украинские политики уверены в эффективности принятого закона. "Наше государство и так не оказывает никакой помощи ни одному из языков", — отметил депутат Максим Бужанский.
К слову, русский язык по-прежнему находится под защитой Конституции, и Киев обязан соблюдать право на его использование.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
"В статье 10 написано, что государство гарантирует развитие и распространение русского языка и других языков национальных меньшинств. То есть русский даже выделен, хотя и не имеет статус государственного", — указывает экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Языковая дискриминация на Украине уже давно, напоминает он. Особенно ясно это видно по ситуации в школах.

Не та страна

Языковой омбудсмен Елена Ивановская паникует: русский снова набирает популярность. По ее данным, до 7% украинцев, перешедших на "мову" с 2022-го, сейчас от нее отказались. "Возвращаются к своему первому языку", — возмущается она.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевочка делает уроки в Киеве
Девочка делает уроки в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девочка делает уроки в Киеве
Министерство образования это подтверждает. Пятая часть школьников признается, что дома общаются на русском. Доля учеников, которые считают украинский родным, снизилась за год с 71 до 64 процентов. А конфликты на языковой почве возникают не только в школах, но и в детских садах.
В Белой Церкви Киевской области трехлетняя девочка, ребенок переселенцев из восточного региона, стала жертвой травли из-за того, что не знает украинского. Мать одного из воспитанников Ирина Савченко-Киселева, преподающая в городской школе английский, возмутилась в Сети "русифицированной" дошкольницей.
Она пришла в детский сад и принялась издеваться над девочкой на глазах у других детей и воспитателя.
"Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?" — приставала к ребенку Савченко-Киселева. Девочка пыталась перейти на украинский, но могла внятно ответить только на русском. "Что она говорит — не разберу, ха-ха. Она неправильно говорит!" — потешалась преподаватель английского.
Воспитательнице она заявила, что девочку "нужно исправлять" и пожаловалась директору.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Бытовая история небольшого города стала известна всей Украине, после того как поборницу "мовы" поддержала Ивановская, назвавшая родителей девочки "обрусевшими". Омбудсмен также подчеркнула, что "детский сад, как и школа, — это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем".
В результате нардеп Бужанский обратился к главе правительства Юлии Свириденко и в полицию для проверки омбудсмена — не превысила ли она полномочий. "В любой нормальной демократической стране ее уволили бы в тот же день", — считает парламентарий.

Язык у всех один

Скандалом обернулась и история с учительницей английского из Киева, которая задавала домашнее задание на русском. Родители об этом знали, и их все устраивало. Только некая Анастасия Тригуб, мать одной второклассницы, устроила переполох в родительских чатах.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина
Ее поддержали, предложили написать донос в министерство образования.
Тем временем украинские СМИ обратили внимание на частную школу в Сумах, где есть уроки русского языка и литературы. Причем по советским учебникам. Чиновники объяснили, что это учебное заведение не в их компетенции, дескать, в госучреждениях такие предметы не проходят даже факультативно.
"Бог никого не делит, язык для всех людей один, а жить нужно в духе братства друг к другу", — заявила директор школы Марина Короткая. И подчеркнула: "Россию не поддерживаю". Но это ей вряд ли поможет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Государственная служба качества образования Сумской области потребовала от правоохранительных органов обратить внимание на родителей, которые водят детей в эту школу, а в само учебное заведение, считают функционеры, надо наведаться СБУ.
В Раде же готовят законопроект, который изменит правописание и избавит украинский от "русизмов". Но вряд ли это прибавит популярности "мове".
* Запрещенные в России экстремистские организации.
