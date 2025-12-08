Рейтинг@Mail.ru
Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, остается в психиатрической больнице - РИА Новости, 08.12.2025
12:28 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ufa-2060537374.html
Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, остается в психиатрической больнице
Житель Уфы, выбросивший маленькую дочь из окна четвертого этажа, остается в психиатрической больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:28:00+03:00
2025-12-08T12:28:00+03:00
происшествия
россия
уфа
https://ria.ru/20251208/sostojanie-2060525358.html
россия
уфа
происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, остается в психиатрической больнице

УФА, 8 дек – РИА Новости. Житель Уфы, выбросивший маленькую дочь из окна четвертого этажа, остается в психиатрической больнице, его арест продлен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России.
Ранее в СУСК РФ по региону РИА новости сообщали, что обвиняемого поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Мужчину не смогли допросить из-за его неадекватного состояния.
"В настоящее время мужчина продолжает находиться в психбольнице, проходит экспертизу. Также продлен его арест до следующего года", - сказал собеседник агентства.
Консилиум по трехлетней девочке, которая пострадала при падении с высоты в Уфе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Врачи рассказали о состоянии девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна
