Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, во время избрания меры пресечения в суде. Архивное фото

© Прокуратура Республики Башкортостан

Житель Уфы, выбросивший дочь из окна, остается в психиатрической больнице

УФА, 8 дек – РИА Новости. Житель Уфы, выбросивший маленькую дочь из окна четвертого этажа, остается в психиатрической больнице, его арест продлен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии.

Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже Минздрав сообщил, что девочка была доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России

Ранее в СУСК РФ по региону РИА новости сообщали, что обвиняемого поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Мужчину не смогли допросить из-за его неадекватного состояния.