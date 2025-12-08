https://ria.ru/20251208/udary-2060477554.html
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
Камбоджа и Таиланд обменялись ударами, погиб один военный, передает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
камбоджа
таиланд
бангкок
пномпень
ассоциация государств юго-восточной азии
f-16
