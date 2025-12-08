Рейтинг@Mail.ru
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный - РИА Новости, 08.12.2025
04:32 08.12.2025 (обновлено: 04:55 08.12.2025)
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный - РИА Новости, 08.12.2025
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный
Камбоджа и Таиланд обменялись ударами, погиб один военный, передает портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T04:32:00+03:00
2025-12-08T04:55:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
бангкок
пномпень
ассоциация государств юго-восточной азии
f-16
камбоджа
таиланд
бангкок
пномпень
В мире, Камбоджа, Таиланд, Бангкок, Пномпень, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, F-16

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, погиб один военный

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Камбоджа и Таиланд обменялись ударами, погиб один военный, передает портал Khaosod.
"Таиланд развернул F-16 для ответа Камбодже после того, как была атакована база Анупонг, после чего погиб один тайский военный и двое получили ранения", — говорится в публикации.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
Вчера, 12:56
Уточняется, что целью истребителей стала камбоджийская артиллерия. В тайской армии добавили, что F-16 атакуют позиции противника в районе Чонг Ан Ма.
В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, переходивший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации с 24 по 29 июля.
В итоге все завершилось прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Последняя из них в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
В конце октября лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время церемонии подписания в рамках саммита АСЕАН. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
МИД Таиланда прокомментировал подписание декларации с Камбоджей
26 октября, 10:03
 
