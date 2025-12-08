Рейтинг@Mail.ru
В США заговорили о превентивном ударе по России - РИА Новости, 08.12.2025
00:40 08.12.2025
В США заговорили о превентивном ударе по России
В США заговорили о превентивном ударе по России

© Фото : U.S. Department of DefenseЗапуск гиперзвуковой ракеты с военной базы США
Запуск гиперзвуковой ракеты с военной базы США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
Запуск гиперзвуковой ракеты с военной базы США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заявления европейских политиков о превентивном ударе по России свидетельствуют о том, что Европа полностью дискредитировала себя как актор мировой политики, а также предвещают ее политическое самоубийство, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
США резко наращивают программу превентивного удара, заявили в Росконгрессе
8 ноября, 02:15
По его словам, именно из-за этих подходов ЕС остался за бортом переговорного процесса — Москва и Вашингтон его просто игнорируют. Согласно экс-разведчику, Европа напрочь лишила себя рационализма и прагматизма, фактически вычеркнув себя из большой политики.
"Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. <…> Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
16 октября, 15:29
 
В миреЕвропаСкотт РиттерНАТОЕвросоюзРоссияМосква
 
 
