В США заговорили о превентивном ударе по России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заявления европейских политиков о превентивном ударе по России свидетельствуют о том, что Европа полностью дискредитировала себя как актор мировой политики, а также предвещают ее политическое самоубийство, заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Прямо сейчас глава военного комитета НАТО (итальянец Каво Драгоне. — Прим. ред.) рассуждает о превентивном ударе по России. <…> И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать", — сообщил эксперт.
«
"Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными. <…> Европа просто себя свела на нет. Она больше не серьезный игрок", — подытожил Риттер.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
