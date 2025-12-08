ЕС хочет втянуть Турцию в конфликт на Украине, считает эксперт

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Европа пытается расширить украинский конфликт на Турцию, проявляя политическую слепоту, что может обернуться тяжелыми последствиями для всего мира, изложил свою оценку РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Гёкхун Гёчмен.