Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза
Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза
Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза
Три вакцины против туберкулеза создают в России, уже завершается второй этап их клинических исследований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.12.2025
россия
Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза
Мурашко: второй этап клинических исследований вакцин от туберкулеза завершается