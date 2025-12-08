Мурашко рассказал о клинических исследованиях вакцин от туберкулеза

Рейтинг@Mail.ru
14:40 08.12.2025 (обновлено: 14:42 08.12.2025)
Три вакцины против туберкулеза создают в России, уже завершается второй этап их клинических исследований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.12.2025
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, воз
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, ВОЗ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Три вакцины против туберкулеза создают в России, уже завершается второй этап их клинических исследований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в России создается три вакцины против туберкулеза. Уже завершаем второй этап клинических исследований. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике лечения туберкулеза весьма перспективное", - сказал Мурашко на встрече с главами представительств дипломатических представительств Арабских государств.
Он добавил, что Россия в прошлом имела высокую нагрузку по туберкулезу, но сейчас исключена ВОЗ из числа таких стран.
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВОЗ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
