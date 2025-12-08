Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 08.12.2025 (обновлено: 18:26 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/tsunami-2060646796.html
На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров
На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров - РИА Новости, 08.12.2025
На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров
Первую волну цунами высотой 40 сантиметров зафиксировали на северо-восточном побережье Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:14:00+03:00
2025-12-08T18:26:00+03:00
япония
в мире
аомори (префектура)
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_0:52:3404:1966_1920x0_80_0_0_c8872f35b39fb59145b262c004684498.jpg
https://ria.ru/20251208/zemletrjasenie-2060580191.html
https://ria.ru/20251206/zemletryasenie-2060116142.html
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d9509428773692dbd4a819984a11dd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, аомори (префектура), хоккайдо
Япония, В мире, Аомори (префектура), Хоккайдо
На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров

На северо-востоке Японии после землетрясения зафиксировано цунами высотой 40 см

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Шторм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Первую волну цунами высотой 40 сантиметров зафиксировали на северо-восточном побережье Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Высота цунами в районе префектуры Аомори составила 40 сантиметров, на Хоккайдо - 20 сантиметров.
Анталья - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Анталье произошло землетрясение
Вчера, 14:40
Ранее посольство России в Японии сообщило РИА Новости, что обращений от российских граждан в связи с землетрясением магнитудой 7,2 на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, объявлена угроза цунами.
На северо-восточном побережье Японии объявлена угроза цунами до трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Подземные толчки ощущались в Токио.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Гейзер Steamboat (Пароход) в национальном парке Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Планете грозит гибель: сотня тысяч землетрясений гремит под Йеллоустоуном
6 декабря, 09:30
 
ЯпонияВ миреАомори (префектура)Хоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала