На северо-востоке Японии зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров
Первую волну цунами высотой 40 сантиметров зафиксировали на северо-восточном побережье Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:14:00+03:00
2025-12-08T18:14:00+03:00
2025-12-08T18:26:00+03:00
Новости
ru-RU
