В Японии произошло землетрясение и цунами
17:35 08.12.2025 (обновлено: 22:46 08.12.2025)
В Японии произошло землетрясение и цунами
в мире
япония
аомори (префектура)
петропавловск-камчатский
в мире, япония, аомори (префектура), петропавловск-камчатский
В мире, Япония, Аомори (префектура), Петропавловск-Камчатский
Предупреждение о цунами на экране телевизора в Иокогаме, Япония. 8 декабря 2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Предупреждение о цунами на экране телевизора в Иокогаме, Япония. 8 декабря 2025
ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Толчки зафиксировали на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори, также они ощущались в Токио. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
По данным телеканала NHK, в Аомори обрушилась дорога. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о семи пострадавших, информацию об ущербе уточняют.
На севере Японии как минимум 80 тысяч человек получили указания к эвакуации из-за угрозы цунами. На северо-востоке страны уже зафиксировали цунами высотой 70 сантиметров. В ведомстве предупредили, что волна может достигать трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Повреждений на АЭС "Фукусима-1" не выявили, заявил оператор станции. Нештатных ситуаций на станциях "Хигасидори" и "Онагава" также не зафиксировано.
В понедельник днем у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 6,0, связанный с мощным землетрясением, произошедшим на полуострове 30 июля. Сообщается, что эпицентр находился в 211 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В результате пострадала система теплоснабжения одной из местных больниц, ее уже восстановили.
Токио - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек
Вчера, 07:51
 
