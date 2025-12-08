https://ria.ru/20251208/tsunami-2060638652.html
В Японии произошло землетрясение и цунами
В Японии произошло землетрясение и цунами
В Японии произошло землетрясение и цунами
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6
2025-12-08
2025-12-08T17:35:00+03:00
2025-12-08T22:46:00+03:00
В Японии произошло землетрясение и цунами
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения магнитудой 7,2
ТОКИО, 8 дек — РИА Новости.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщило
Главное метеорологическое управление страны.
Толчки зафиксировали на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори
, также они ощущались в Токио. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
По данным телеканала NHK, в Аомори обрушилась дорога. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о семи пострадавших, информацию об ущербе уточняют.
На севере Японии как минимум 80 тысяч человек получили указания к эвакуации из-за угрозы цунами. На северо-востоке страны уже зафиксировали цунами высотой 70 сантиметров. В ведомстве предупредили, что волна может достигать трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Повреждений на АЭС "Фукусима-1" не выявили, заявил оператор станции. Нештатных ситуаций на станциях "Хигасидори" и "Онагава" также не зафиксировано.
В понедельник днем у юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 6,0, связанный с мощным землетрясением, произошедшим на полуострове 30 июля. Сообщается, что эпицентр находился в 211 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В результате пострадала система теплоснабжения одной из местных больниц, ее уже восстановили.