В Японии произошло землетрясение и цунами

© AP Photo / Eugene Hoshiko Предупреждение о цунами на экране телевизора в Иокогаме, Япония. 8 декабря 2025

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Толчки зафиксировали на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори , также они ощущались в Токио. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.

По данным телеканала NHK, в Аомори обрушилась дорога. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о семи пострадавших, информацию об ущербе уточняют.

На севере Японии как минимум 80 тысяч человек получили указания к эвакуации из-за угрозы цунами. На северо-востоке страны уже зафиксировали цунами высотой 70 сантиметров. В ведомстве предупредили, что волна может достигать трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.

Повреждений на АЭС "Фукусима-1" не выявили, заявил оператор станции. Нештатных ситуаций на станциях "Хигасидори" и "Онагава" также не зафиксировано.