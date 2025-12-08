В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного доклада о них главе Белого дома, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Полагаю, он был еще одной парой глаз, которая смогла вернуться в США и подтвердить своему тестю озвученные российской стороной взгляды", — сказал собеседник агентства.
«
"Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа", — заключил Джонсон.
Переговоры в Москве
Во вторник Путин принял в Кремле Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00