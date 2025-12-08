Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 08.12.2025 (обновлено: 03:59 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/tsru-2060476212.html
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину - РИА Новости, 08.12.2025
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного доклада о них главе Белого дома, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T03:58:00+03:00
2025-12-08T03:59:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
джаред кушнер
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:41:3158:1817_1920x0_80_0_0_d5d4329e08e1776a845da448012d7dc4.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
https://ria.ru/20251207/tramp-2060354274.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_445478d60aebd6ec552bd51bbadaf7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, джаред кушнер, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Кушнер приехал к Путину для отдельного доклада Трампу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного доклада о них главе Белого дома, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Полагаю, он был еще одной парой глаз, которая смогла вернуться в США и подтвердить своему тестю озвученные российской стороной взгляды", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
По его оценке, как Кушнер, так и Уиткофф принимают участие в информировании Трампа о российской позиции.
«

"Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа", — заключил Джонсон.

Переговоры в Москве

Во вторник Путин принял в Кремле Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
Вчера, 08:00

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДжаред КушнерДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала