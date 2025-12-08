Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Архивное фото

В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Россией по Украине для отдельного доклада о них главе Белого дома, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Полагаю, он был еще одной парой глаз, которая смогла вернуться в США и подтвердить своему тестю озвученные российской стороной взгляды", — сказал собеседник агентства.

По его оценке, как Кушнер , так и Уиткофф принимают участие в информировании Трампа о российской позиции.

« "Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа", — заключил Джонсон.

Переговоры в Москве

Во вторник Путин принял в Кремле Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее сообщил президент России , Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.