Стали известны цены на первый январский показ "Щелкунчика"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цены на первый январский показ новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 3 числа в 12.00, варьируются от трех до 30 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.

Продажи билетов на январские показы стартовали на сайте Большого театра в 10.00 мск.

Так, по данным корреспондента РИА Новости, самый дорогой билет на "Щелкунчика" в январе обойдется в 30 тысяч рублей - это место в партере. За билет в амфитеатре придется отдать 27-30 тысяч рублей. Стоимость самого дешевого билета составляет три тысяч рублей - по такой цене можно было приобрести место на балконе четвертого яруса.

Стоимость самого дорогого билета на декабрьские показы балета "Щелкунчик" составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - пять тысяч рублей.

В январе Большой театр покажет "Щелкунчика" 15 раз.