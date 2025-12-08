https://ria.ru/20251208/tseny-2060511784.html
Стали известны цены на первый январский показ "Щелкунчика"
Цены на первый январский показ новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 3 числа в 12.00, варьируются от трех до 30 тысяч рублей, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цены на первый январский показ новогоднего балета "Щелкунчик", который состоится 3 числа в 12.00, варьируются от трех до 30 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
Продажи билетов на январские показы стартовали на сайте Большого театра
в 10.00 мск.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, самый дорогой билет на "Щелкунчика" в январе обойдется в 30 тысяч рублей - это место в партере. За билет в амфитеатре придется отдать 27-30 тысяч рублей. Стоимость самого дешевого билета составляет три тысяч рублей - по такой цене можно было приобрести место на балконе четвертого яруса.
Стоимость самого дорогого билета на декабрьские показы балета "Щелкунчик" составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - пять тысяч рублей.
В январе Большой театр покажет "Щелкунчика" 15 раз.
Ранее театр опубликовал график продаж. Так, 8 декабря стартуют продажи билетов на спектакли 3 января в 12.00 и 19.00, 4 января в 12.00 и 18.00 и 5 января на 19.00. 9 декабря можно будет купить билеты на спектакли 7 января в 12.00 и 19.00, 8 января в 12.00 и 19.00, а также 9 января в 12.00. Последний блок продаж билетов начнется 10 декабря: в этот день можно будет купить билеты на 9 января в 19.00, 10 января в 12.00 и 19.00, а также 11 января в 12.00 и 18.00.