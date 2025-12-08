Рейтинг@Mail.ru
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН - РИА Новости, 08.12.2025
02:08 08.12.2025
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН - РИА Новости, 08.12.2025
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН
Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. РИА Новости, 08.12.2025
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН для борьбы с дроперами

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме, сообщал, что Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе.
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
13 октября, 15:22
13 октября, 15:22
"Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем - и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина", - сказала Полякова в интервью газете РБК.
По ее словам, эта связка необходима для работы новой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года, предполагается, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Полякова отметила, что во время опросов банки подтвердили целесообразность такого выбора.
Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей
21 октября, 11:05
 
