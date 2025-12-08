https://ria.ru/20251208/trebovanie-2060653363.html
Wildberries заявил о незаконности требований Aurus Cashmere
Wildberries заявил о незаконности требований Aurus Cashmere - РИА Новости, 08.12.2025
Wildberries заявил о незаконности требований Aurus Cashmere
Объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию, который... РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries&Russ заявила о незаконности требований Aurus Cashmere о выплате компенсации, говорится в ответе на претензию, который находится в распоряжении РИА Новости.
Ранее национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries
на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсе одежды с товарным знаком Aurus. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, компания требует от маркетплейса прекратить продажу товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, нарушающую права бренда, из оборота.
"В отношении требований о выплате компанией РВБ компенсации сообщаем, что оно является незаконным и не подлежит удовлетворению. Со стороны заявителя информационному посреднику не предоставлено достаточных и исчерпывающих сведений о нарушении прав на интеллектуальную собственность. Таким образом, последний и в настоящее время не владеет информацией, и не должен был знать о предполагаемом заявителем неправомерном использовании ОИС со стороны продавцов", - говорится в документе.
Wildberries&Russ отметили, что претензия направлена информационному посреднику, а не продавцу товара. Площадка лишь предоставляет техническую возможность для продавцов размещать товары. Также компания порекомендовала использовать сервис "Цифровой Арбитраж" для того, чтобы продавец ознакомился с обращением.