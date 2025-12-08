Рейтинг@Mail.ru
Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине, считает Дмитриев
23:59 08.12.2025 (обновлено: 00:00 09.12.2025)
Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине, считает Дмитриев
Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине, считает Дмитриев - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине, считает Дмитриев
Президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж по урегулированию украинского конфликта, считает глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине, считает Дмитриев

Дмитриев: Трамп насквозь видит поджигателей войны на Украине и их саботаж

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж по урегулированию украинского конфликта, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Так он прокомментировал репост Трампом в соцсети Truth Social публикации издания New York Post под заголовком: "Бессильные европейцы могут только выпускать гнев, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки".
Трамп ранее заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
 
 
