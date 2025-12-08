ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку отвратительной и ужасной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море.

Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.