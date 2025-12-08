Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал журналистку отвратительной - РИА Новости, 08.12.2025
23:55 08.12.2025
Трамп назвал журналистку отвратительной
Трамп назвал журналистку отвратительной - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп назвал журналистку отвратительной
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку отвратительной и ужасной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
пит хегсет
николас мадуро
nbc
министерство обороны сша
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, пит хегсет, николас мадуро, nbc, министерство обороны сша, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Пит Хегсет, Николас Мадуро, NBC, Министерство обороны США, Дональд Трамп
Трамп назвал журналистку отвратительной

Трамп оскорбил журналистку за вопрос об ударах по лодкам в Карибском море

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку отвратительной и ужасной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море.
"Я вам скажу, вы отвратительный, ужасный, просто ужасный репортер. С вами всегда так. Я уже говорил, все, что хочет сказать или сделать (глава Пентагона) Пит Хегсет, меня это устраивает", - сказал Трамп в ходе круглого стола в Белом доме.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком
Вчера, 19:44
В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп опять чуть не уснул на встрече с министрами
Вчера, 23:41
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореПит ХегсетНиколас МадуроNBCМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
