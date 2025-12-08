ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистку отвратительной и ужасной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море.
"Я вам скажу, вы отвратительный, ужасный, просто ужасный репортер. С вами всегда так. Я уже говорил, все, что хочет сказать или сделать (глава Пентагона) Пит Хегсет, меня это устраивает", - сказал Трамп в ходе круглого стола в Белом доме.
Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.