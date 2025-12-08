Трамп рассчитывает на "правильное" решение суда по импортным пошлинам

ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "правильное" решение от верховного суда по вопросу о законности введенных им импортных пошлин.
"Надеюсь, мы получим правильное решение. Сейчас в верховном суде рассматривается такая важная вещь, у нас много плохих людей, выступающих против - людей, которые ненавидят нашу страну", – сказал он в Белом доме.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
