Трамп опять чуть не уснул на встрече с министрами

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами своего кабинета министров, передает корреспондент РИА Новости.
На прошлой неделе РИА Новости, а также другие ведущие издания обратили внимание на то, что Трамп подолгу моргал со скучающим видом на заседании кабинета.
В понедельник, во время выступления других участников встречи в Белом доме, Трамп, судя по внешнему виду, был близок к тому, чтобы задремать, и выглядел уставшим. При этом республиканец постоянно называет своего предшественника, Джо Байдена, "сонным".
Трамп стал старейшим президентом США, на момент инаугурации он был на 5 месяцев старше Байдена в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.
