Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
23:39 08.12.2025 (обновлено: 00:09 09.12.2025)
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении. РИА Новости, 09.12.2025
в мире, европа, сша, дональд трамп, брюссель, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Брюссель, Еврокомиссия
Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп

Трамп: Европе следует быть осторожной, она движется в очень плохом направлении

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
"Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о штрафе, наложенном Европейским Союзом на соцсеть X.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В США рассказали, в чем замысел Трампа в отношении России
15 сентября, 06:56
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дмитриев посоветовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу
Вчера, 18:31
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампБрюссельЕврокомиссия
 
 
