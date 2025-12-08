Европа движется в очень плохом направлении, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.

« "Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о штрафе, наложенном Европейским Союзом на соцсеть X.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе , что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.