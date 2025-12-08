США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп

https://ria.ru/20251208/tramp-2060691846.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений. РИА Новости, 08.12.2025
Трамп: США хотят урегулирования конфликта на Украине, чтобы остановить убийства