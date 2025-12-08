Рейтинг@Mail.ru
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691846.html
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп - РИА Новости, 08.12.2025
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:33:00+03:00
2025-12-08T23:33:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060687328.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп

Трамп: США хотят урегулирования конфликта на Украине, чтобы остановить убийства

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.
"Мы тратим время по гуманитарным основаниям. Мы хотим понять, можем ли мы остановить убийства", - сказал Трамп журналистам на круглом столе по финансовой помощи фермерам США.
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер
Вчера, 22:56
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала