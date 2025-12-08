https://ria.ru/20251208/tramp-2060691567.html
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что допускает возможность увеличения пошлин на импорт удобрений из Канады. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:31:00+03:00
2025-12-08T23:31:00+03:00
2025-12-08T23:31:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_0:267:4511:2804_1920x0_80_0_0_be3574882a0e1874237c559169fe77df.jpg
https://ria.ru/20250806/tramp-2033587421.html
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_209:0:4302:3070_1920x0_80_0_0_df3c5c23f635ac6ba94c8b07bda9159f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, дональд трамп
В мире, Канада, США, Дональд Трамп
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Трамп предупредил о возможности увеличения пошлин на удобрения из Канады