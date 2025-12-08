Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691567.html
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что допускает возможность увеличения пошлин на импорт удобрений из Канады. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:31:00+03:00
2025-12-08T23:31:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_0:267:4511:2804_1920x0_80_0_0_be3574882a0e1874237c559169fe77df.jpg
https://ria.ru/20250806/tramp-2033587421.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/56/1500365648_209:0:4302:3070_1920x0_80_0_0_df3c5c23f635ac6ba94c8b07bda9159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп
В мире, Канада, США, Дональд Трамп
Трамп допустил увеличение пошлин на импорт удобрений из Канады

Трамп предупредил о возможности увеличения пошлин на удобрения из Канады

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что допускает возможность увеличения пошлин на импорт удобрений из Канады.
"Они поступают из Канады и других стран. Что мы делаем, чтобы стимулировать внутреннее производство удобрений, сделать их более доступными... Одна из причин — большая часть этих удобрений поступает из Канады. Поэтому, если придётся, мы введём на них очень высокие пошлины", - сказал Трамп в ходе совещания с участием членов кабмина, посвященном проблемам американских фермеров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте из России
6 августа, 00:31
 
В миреКанадаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала