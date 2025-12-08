https://ria.ru/20251208/tramp-2060691433.html
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 08.12.2025
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:29:00+03:00
2025-12-08T23:29:00+03:00
2025-12-08T23:39:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_141:0:2876:1538_1920x0_80_0_0_694f4631d11cbbd46a88d0449d8655db.jpg
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060636872.html
https://ria.ru/20251208/ssha-2060687328.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_3a18e05ed8b409a25106b8835d972f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, джо байден, дональд трамп
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Трамп: США больше не тратят деньги на Украину, только время
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование.
"Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов.
"Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.
Ранее палата представителей конгресса США опубликовала компромиссную версию оборонного бюджета, которая предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, из них 400 миллионов долларов планируется направить на военную поддержку Киева.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не участвуют в конфликте на Украине в "финансовом плане". По его словам, теперь НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Киеву.