США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование.

"Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов.

"Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.

Ранее палата представителей конгресса США опубликовала компромиссную версию оборонного бюджета, которая предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, из них 400 миллионов долларов планируется направить на военную поддержку Киева.