США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
23:29 08.12.2025 (обновлено: 23:39 08.12.2025)
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. РИА Новости, 08.12.2025
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование.
"Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям", - сказал Трамп в Белом доме.
На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа
Вчера, 17:31
По его словам, предыдущая администрация во главе с Джо Байденом дала Киеву 350 миллиардов долларов.
"Я им (Киеву - ред.) ничего не дал", - подчеркнул Трамп.
Ранее палата представителей конгресса США опубликовала компромиссную версию оборонного бюджета, которая предусматривает выделение 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, из них 400 миллионов долларов планируется направить на военную поддержку Киева.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не участвуют в конфликте на Украине в "финансовом плане". По его словам, теперь НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Киеву.
Трамп может отказаться от урегулирования на Украине, заявил Уитакер
Вчера, 22:56
 
