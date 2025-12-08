https://ria.ru/20251208/tramp-2060691068.html
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят прекращения гибели людей в конфликте на Украине. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:28:00+03:00
2025-12-08T23:28:00+03:00
2025-12-08T23:28:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060667606.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал, чего хотят США от конфликта на Украине
Трамп: США хотят прекращения гибели людей в конфликте на Украине