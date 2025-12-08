Противники Трампа запустили кампанию по сбору денег на выборы в конгресс

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа из числа бывших республиканцев запустили кампанию по сбору до 100 миллионов долларов для завоевания около 60 мест, контролируемых Республиканской партией в Палате представителей, на промежуточных выборах 2026 года, пишет в понедельник газета Politico со ссылкой на внутренние планы организаторов.

По данным издания, инициатором кампании выступает организация Save America Movement ("Движение "Спасем Америку"), соучредителем которой является бывший глава политического проекта Lincoln Project Стив Шмидт. Движение рассчитывает направить собранные средства на борьбу за округа, где сейчас представлены республиканцы.

Отмечается, что это первая масштабная попытка организации напрямую повлиять на расстановку сил в конгрессе после того, как она потратила значительные суммы на попытку не допустить возвращения Трампа в Белый дом.

« "Save America Movement создавалось с четкой целью - победить MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - движение, поддерживающее Трампа - ред.). Электоральная составляющая, особенно промежуточные выборы 2026 года, имеет решающее значение для этой миссии", - заявила Politico соучредитель и исполнительный директор движения Мэри Коркоран.

Она добавила, что собрать от 50 до 100 миллионов долларов будет непросто, однако отклик доноров на данный момент "очень позитивный".

Висконсин, Мичиган, Флорида, Из стратегии кампании следует, что изначально движение сосредоточится на округах в штатах Пенсильвания Айова , а также еще в шести штатах.