Противники Трампа запустили кампанию по сбору денег на выборы в конгресс - РИА Новости, 08.12.2025
20:55 08.12.2025 (обновлено: 23:15 08.12.2025)
Противники Трампа запустили кампанию по сбору денег на выборы в конгресс
Противники президента США Дональда Трампа из числа бывших республиканцев запустили кампанию по сбору до 100 миллионов долларов для завоевания около 60 мест,... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, конгресс сша
В мире, США, Пенсильвания, Висконсин, Дональд Трамп, Конгресс США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа из числа бывших республиканцев запустили кампанию по сбору до 100 миллионов долларов для завоевания около 60 мест, контролируемых Республиканской партией в Палате представителей, на промежуточных выборах 2026 года, пишет в понедельник газета Politico со ссылкой на внутренние планы организаторов.
По данным издания, инициатором кампании выступает организация Save America Movement ("Движение "Спасем Америку"), соучредителем которой является бывший глава политического проекта Lincoln Project Стив Шмидт. Движение рассчитывает направить собранные средства на борьбу за округа, где сейчас представлены республиканцы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу
1 августа, 21:24
Отмечается, что это первая масштабная попытка организации напрямую повлиять на расстановку сил в конгрессе после того, как она потратила значительные суммы на попытку не допустить возвращения Трампа в Белый дом.
«
"Save America Movement создавалось с четкой целью - победить MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - движение, поддерживающее Трампа - ред.). Электоральная составляющая, особенно промежуточные выборы 2026 года, имеет решающее значение для этой миссии", - заявила Politico соучредитель и исполнительный директор движения Мэри Коркоран.
Она добавила, что собрать от 50 до 100 миллионов долларов будет непросто, однако отклик доноров на данный момент "очень позитивный".
Из стратегии кампании следует, что изначально движение сосредоточится на округах в штатах Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Флорида, Айова, а также еще в шести штатах.
В настоящее время Республиканская партия располагает минимальным большинством в палате представителей - 219 мест против 214 у демократов. Промежуточные выборы в США пройдут в 2026 году.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника
18 марта, 16:30
 
В миреСШАПенсильванияВисконсинДональд ТрампКонгресс США
 
 
