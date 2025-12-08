https://ria.ru/20251208/tramp-2060637805.html
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2025
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник
РИА Новости: Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго