Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
17:34 08.12.2025
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 08.12.2025
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:34:00+03:00
2025-12-08T17:34:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
флорида
сша
дональд трамп
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Флорида, США, Дональд Трамп
Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря, сообщил источник

РИА Новости: Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сообщил РИА Новости источник в министерстве главы правительства Израиля.
"Встреча запланирована на 29 декабря в Мар-а-Лаго", - сообщил источник
Нетаньяху в воскресенье выразил мнение, что на Ближнем Востоке сложились возможности для расширения мирных соглашений, отметив, что эти вопросы будут обсуждаться на его встрече с президентом США Дональдом Трампом позднее в декабре.
Ранее в декабре канцелярия Нетаньяху сообщала, что Трамп пригласил премьера Израиля на встречу в Белый дом "в ближайшем будущем".
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
12 ноября, 15:09
