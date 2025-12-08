Рейтинг@Mail.ru
Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tramp-2060513575.html
Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира
Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира - РИА Новости, 08.12.2025
Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира
Президента США Дональда Трампа в мире считают исполином, который способен или решить проблемы какой-либо страны, или потопить ее, пишет колумнист газеты... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:04:00+03:00
2025-12-08T11:04:00+03:00
в мире
сша
доха
сербия
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5f28ffab76ac173184a7c0dfd1311c6f.jpg
https://ria.ru/20251208/tsru-2060476212.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
сша
доха
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ebe1d6919facb97e824f43ad9bc5d509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, доха, сербия, дональд трамп, politico
В мире, США, Доха, Сербия, Дональд Трамп, Politico
Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира

Politico: Трампа в мире считают исполином

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа в мире считают исполином, который способен или решить проблемы какой-либо страны, или потопить ее, пишет колумнист газеты Politico Нахаль Туси.
"Американский президент остается исполином в глазах остальной части мира. Человеком, который может потопить другую страну. Или, возможно, единственным, кто способен решить проблемы другой страны", - пишет автор колонки.
Зять президента США Джаред Кушнер на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В США раскрыли, зачем зять Трампа приехал к Путину
03:58
Туси отмечает, что такое ощущение сложилось у нее в эти выходные, когда она общалась с иностранными официальными лицами и представителями мировой элиты на форуме в Дохе.
Журналистка также приводит слова бывшего министра иностранных дел Сербии Вука Ермича, который заявил ей, что, не зависимо от того, нравится ли Трамп кому-то или нет, нет никаких сомнений в том, что он является очень влиятельным игроком на мировой арене. Туси добавила, что Ермич был не единственным, кто использовал слово "влиятельный" для описания американского президента.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. В декабре он заявил, что пять из восьми завершенных им конфликтов он завершил именно при помощи пошлин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
08:00
 
В миреСШАДохаСербияДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала