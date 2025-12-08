Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира

"Американский президент остается исполином в глазах остальной части мира. Человеком, который может потопить другую страну. Или, возможно, единственным, кто способен решить проблемы другой страны", - пишет автор колонки.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. В декабре он заявил, что пять из восьми завершенных им конфликтов он завершил именно при помощи пошлин.