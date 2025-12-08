Politico назвала Трампа исполином в глазах остальной части мира

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа в мире считают исполином, который способен или решить проблемы какой-либо страны, или потопить ее, пишет колумнист газеты Politico Нахаль Туси.
"Американский президент остается исполином в глазах остальной части мира. Человеком, который может потопить другую страну. Или, возможно, единственным, кто способен решить проблемы другой страны", - пишет автор колонки.
Туси отмечает, что такое ощущение сложилось у нее в эти выходные, когда она общалась с иностранными официальными лицами и представителями мировой элиты на форуме в Дохе.
Журналистка также приводит слова бывшего министра иностранных дел Сербии Вука Ермича, который заявил ей, что, не зависимо от того, нравится ли Трамп кому-то или нет, нет никаких сомнений в том, что он является очень влиятельным игроком на мировой арене. Туси добавила, что Ермич был не единственным, кто использовал слово "влиятельный" для описания американского президента.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. В декабре он заявил, что пять из восьми завершенных им конфликтов он завершил именно при помощи пошлин.