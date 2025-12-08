Трамп примет участие в рассмотрении сделки по Warner Bros.

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет сделку по приобретению компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix в соответствии с антимонопольным законодательством.
Ранее канал CNBC со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщил, что Белый дом относится к сделке с большим скептицизмом.
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд
Вчера, 02:08
"У них (Netflix - ред.) очень большая доля рынка. А когда у них появляется Warner Bros., эта доля сильно увеличится, так что не знаю - это экономисты должны решить. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения", - сказал Трамп журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, отвечая на вопрос о сделке.
Американский лидер добавил, что глава Netflix Тед Сарандос посетил Овальный кабинет на прошлой неделе.
«
"Это должно пройти через процедуру (антимонопольной проверки - ред.), посмотрим, что будет. Netflix - отличная компания. Они проделали феноменальную работу. Тед - потрясающий человек, я очень его уважаю, но это большая доля рынка", - сказал Трамп.
Netflix объявил, что приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Трамп подписал указ о сделке по TikTok
25 сентября, 23:34