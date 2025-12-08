https://ria.ru/20251208/tramp-2060473392.html
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия и украинский народ поддерживают предложенные США условия урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 08.12.2025
