Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 08.12.2025 (обновлено: 02:59 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/tramp-2060473392.html
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия и украинский народ поддерживают предложенные США условия урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T02:54:00+03:00
2025-12-08T02:59:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060472514.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, сша, дональд трамп, украина, россия
В мире, Мирный план США по Украине, США, Дональд Трамп, Украина, Россия
Трамп уверен, что украинский народ поддерживает мирный план США

Трамп уверен, что Россия и украинский народ поддерживает мирный план США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия и украинский народ поддерживают предложенные США условия урегулирования конфликта на Украине.
"Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним (с планом - ред.). Его народ это поддерживает, но он сам ещё не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так", - сказал Трамп журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
02:42
 
В миреМирный план США по УкраинеСШАДональд ТрампУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала