Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами
Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами, включая Владимира Зеленского, над урегулированием конфликта на... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T02:48:00+03:00
Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами
Трамп: США ведут переговоры о мире с украинскими лидерами, включая Зеленского