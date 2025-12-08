Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами - РИА Новости, 08.12.2025
02:48 08.12.2025
Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами, включая Владимира Зеленского, над урегулированием конфликта на Украине.
"Мы говорим с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и мы говорим с украинскими лидерами, включая Зеленского", - сказал он журналистам в Кеннеди-центре, говоря о переговорах об урегулировании конфликта.
Глава Белого дома не уточнил, с какими еще "украинскими лидерами" ведутся переговоры.
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
