Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
Специальная военная операция на Украине
 
02:42 08.12.2025 (обновлено: 03:16 08.12.2025)
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США
Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, это вызывает сожаление, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 08.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал предложение США

Трамп разочарован, что Зеленский не прочитал мирное предложение США

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, это вызывает сожаление, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение", — сказал он во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
Вчера, 08:00
По словам политика, переговоры на тему мирного процесса проходят как с президентом России Владимиром Путиным, так и с теми, кто управляет Украиной, включая главу киевского режима. Тем не менее он не уточнил, кого имел в виду под другими представителями власти в Киеве.

Переговоры в Москве

Во вторник Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАВ миреРоссияУкраина
 
 
