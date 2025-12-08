https://ria.ru/20251208/tramp-2060472376.html
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым
Президент США Дональд Трамп заявил, что предполагал, что конфликт между РФ и Украиной будет разрешить легче, чем он думал, назвал его "тяжелым". РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T02:41:00+03:00
2025-12-08T02:41:00+03:00
2025-12-08T02:41:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым
Трамп думал, что конфликт России и Украины будет проще урегулировать