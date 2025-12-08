МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку, к началу декабря он стал весить 6,5 килограммов, Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку, к началу декабря он стал весить 6,5 килограммов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке , завершил процесс зажировки. Он достиг оптимального для зимы веса. Палласов кот - один из любимцев посетителей и символ зоопарка. К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар. Время окончания зажировки хищника всегда индивидуально и зависит от погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активный период зажировки у манула начался с приходом осени. Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали количество его корма. Так, осенью Тимофей получал около 350-400 граммов в день. Его кормили в два приема, чтобы палласов кот активнее выходил на улицу в поисках добычи. Один день в неделю, понедельник, оставался разгрузочным.

"Процесс набора веса, или зажировка, - абсолютно естественный и жизненно важный этап годового цикла для манула. В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что все лето и осень символ Московского зоопарка подолгу гулял в уличном вольере. С выпадением снега манул станет менее активным и будет реже покидать свои утепленные домики. Сотрудники зоопарка обычно расчищают тропинки, чтобы Тимофей мог с комфортом совершать недолгие прогулки.