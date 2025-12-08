Рейтинг@Mail.ru
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку
08.12.2025
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку, его вес достиг 6,5 кг

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку, к началу декабря он стал весить 6,5 килограммов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс зажировки. Он достиг оптимального для зимы веса. Палласов кот - один из любимцев посетителей и символ зоопарка. К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар. Время окончания зажировки хищника всегда индивидуально и зависит от погодных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активный период зажировки у манула начался с приходом осени. Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали количество его корма. Так, осенью Тимофей получал около 350-400 граммов в день. Его кормили в два приема, чтобы палласов кот активнее выходил на улицу в поисках добычи. Один день в неделю, понедельник, оставался разгрузочным.
"Процесс набора веса, или зажировка, - абсолютно естественный и жизненно важный этап годового цикла для манула. В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что все лето и осень символ Московского зоопарка подолгу гулял в уличном вольере. С выпадением снега манул станет менее активным и будет реже покидать свои утепленные домики. Сотрудники зоопарка обычно расчищают тропинки, чтобы Тимофей мог с комфортом совершать недолгие прогулки.
"С февраля манул начнет процесс разжировки, чтобы сбросить "зимний" вес к лету. Зоологи будут постепенно уменьшать размер порций и регулярно взвешивать палласова кота. Так, в июне 2025 года Тимофей находился в своем минимальном весе - 3,7 килограмма. Однако кропотливая работа специалистов и правильный рацион позволили ему набрать положенную массу к началу зимы", - подчеркивается в сообщении.
