В Московском зоопарке родились амурские тигрята
Амурские тигрята, недавно родившиеся в Московском зоопарке, стали выходить в вольер, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.12.2025
Два амурских тигренка в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Два амурских тигренка, самец и самка, появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Они родились еще в августе, но долго прятались и лишь недавно стали выходить в уличный вольер.
