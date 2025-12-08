Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
07:47 08.12.2025 (обновлено: 13:38 08.12.2025)
В Московском зоопарке родились амурские тигрята
Амурские тигрята, недавно родившиеся в Московском зоопарке, стали выходить в вольер, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
Два амурских тигренка, самец и самка, появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Они родились еще в августе, но долго прятались и лишь недавно стали выходить в уличный вольер.
общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Амурские тигрята, недавно родившиеся в Московском зоопарке, стали выходить в вольер, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Два амурских тигренка появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Малыши оказались самцом и самкой. Родители новорожденных — тигры Шива и Амур-Орион — ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида", — говорится в публикации.
Тигрята появились на свет еще в августе, но долго прятались и лишь недавно стали выходить в уличный вольер. Пока они живут вместе с мамой в уединенном уголке центра воспроизводства, в его неэкспозиционной части.
Хорошие новостиОбществоМоскваМосковский зоопарк
 
 
