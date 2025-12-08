В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9, оставившей без тепла тысячи человек, В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9, оставившей без тепла тысячи человек, сообщила местная мэрия.

"Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте", — говорится в заявлении.

Шесть школ в округе отправили на дистанционное обучение, еще в двух — на удаленке только младшие классы.

"В пяти дошкольных учреждениях и детсаду при школе № 40 температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому детей временно перевели в другие детсады", — уточнили в администрации.

В ночь на понедельник энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт шестого котла.

Как заявили в Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется 10 декабря, к 15:00 .