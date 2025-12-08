Рейтинг@Mail.ru
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 08.12.2025
08:18 08.12.2025 (обновлено: 11:44 08.12.2025)
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
© Кадр видео, опубликованного губернатором Иркутской области Игорем КобзевымТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация
© Кадр видео, опубликованного губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация
КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9, оставившей без тепла тысячи человек, сообщила местная мэрия.
"Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте", — говорится в заявлении.
Шесть школ в округе отправили на дистанционное обучение, еще в двух — на удаленке только младшие классы.
пяти дошкольных учреждениях и детсаду при школе № 40 температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому детей временно перевели в другие детсады", — уточнили в администрации.
В ночь на понедельник энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт шестого котла.
Как заявили в Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется 10 декабря, к 15:00.
Авария на ТЭЦ-9 произошла накануне. По данным Гидрометцентра, сейчас в Ангарске 16 градусов ниже ноля. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32.
