https://ria.ru/20251208/tets-9-2060490098.html
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 08.12.2025
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9, оставившей без тепла тысячи человек, сообщила местная мэрия. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:18:00+03:00
2025-12-08T08:18:00+03:00
2025-12-08T11:44:00+03:00
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060523086_11:0:1200:669_1920x0_80_0_0_f64b1cc4bd4b5d43ba7c914809477929.jpg
https://ria.ru/20251207/merpetrov-2060444009.html
https://ria.ru/20251201/jakutsk-2058969326.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060523086_206:0:1098:669_1920x0_80_0_0_3fb6bf72df7196deb1f5bef981e38c40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-9
КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости.
В Ангарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9, оставившей без тепла тысячи человек, сообщила
местная мэрия.
"Подача тепла ограничена в 1546 многоквартирных домах, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально значимом объекте", — говорится в заявлении.
Шесть школ в округе отправили на дистанционное обучение, еще в двух — на удаленке только младшие классы.
"В пяти дошкольных учреждениях и детсаду при школе № 40 температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому детей временно перевели в другие детсады", — уточнили в администрации.
В ночь на понедельник энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт шестого котла.
Как заявили в Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется 10 декабря, к 15:00.
Авария на ТЭЦ-9 произошла накануне. По данным Гидрометцентра, сейчас в Ангарске 16 градусов ниже ноля. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32.