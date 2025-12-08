Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tetcher-2060475256.html
СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году
СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году
Самолет премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер попал под обстрел ПВО во время пролета над Мозамбиком в 1989 году, ответственность... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T03:31:00+03:00
2025-12-08T03:31:00+03:00
в мире
мозамбик
великобритания
зимбабве
маргарет тэтчер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105695/38/1056953897_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_4fb4a30173bbd62452a947deabe7d0cc.jpg
https://ria.ru/20240318/tetcher-1934017719.html
https://ria.ru/20240830/velikobritaniya-1969433970.html
мозамбик
великобритания
зимбабве
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105695/38/1056953897_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_93cce4e7c882ac1edf7e6c3e72cd548d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мозамбик, великобритания, зимбабве, маргарет тэтчер
В мире, Мозамбик, Великобритания, Зимбабве, Маргарет Тэтчер
СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году

ПВО Мозамбика в 1989 году обстреляли борт Тэтчер из-за пьяного командира

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкМаргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Маргарет Тэтчер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самолет премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер попал под обстрел ПВО во время пролета над Мозамбиком в 1989 году, ответственность была возложена на пьяного командира батареи ПВО, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на рассекреченные документы.
"Леди Тэтчер летела из Зимбабве в Малави вечером 30 марта 1989 года, когда ее воздушное судно попало под огонь над Мозамбиком... Несмотря на то, что (запущенные ракеты - ред.) не попали, министерство иностранных дел десятилетиями хранила этот инцидент под покровом тайны, боясь дестабилизации отношений", - говорится в материале издания.
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Музей в Лондоне поставил Маргарет Тэтчер в один ряд с Гитлером
18 марта 2024, 14:45
Как отмечает газета, британские власти пытались добиться проведения расследования.
«
"В конце концов в Мозамбике в частном порядке подтвердили британскому правительству в ноябре 1989 года, что самолет леди Тэтчер попал под огонь случайно, и возложили вину на пьяного командира батареи противовоздушной обороны", - пишет Daily Mail.
Согласно публикации, в тот момент британские власти не стали делать никаких публикаций на этот счет, а официальный доклад Мозамбика по этому поводу остается засекреченным до 2030 года.
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Премьера Великобритании раскритиковали из-за портрета Тэтчер
30 августа 2024, 12:27
 
В миреМозамбикВеликобританияЗимбабвеМаргарет Тэтчер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала