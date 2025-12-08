СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году

"В конце концов в Мозамбике в частном порядке подтвердили британскому правительству в ноябре 1989 года, что самолет леди Тэтчер попал под огонь случайно, и возложили вину на пьяного командира батареи противовоздушной обороны", - пишет Daily Mail.

Согласно публикации, в тот момент британские власти не стали делать никаких публикаций на этот счет, а официальный доклад Мозамбика по этому поводу остается засекреченным до 2030 года.