СМИ раскрыли детали инцидента с самолетом Тэтчер в 1989 году

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самолет премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер попал под обстрел ПВО во время пролета над Мозамбиком в 1989 году, ответственность была возложена на пьяного командира батареи ПВО, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на рассекреченные документы.
"Леди Тэтчер летела из Зимбабве в Малави вечером 30 марта 1989 года, когда ее воздушное судно попало под огонь над Мозамбиком... Несмотря на то, что (запущенные ракеты - ред.) не попали, министерство иностранных дел десятилетиями хранила этот инцидент под покровом тайны, боясь дестабилизации отношений", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, британские власти пытались добиться проведения расследования.
"В конце концов в Мозамбике в частном порядке подтвердили британскому правительству в ноябре 1989 года, что самолет леди Тэтчер попал под огонь случайно, и возложили вину на пьяного командира батареи противовоздушной обороны", - пишет Daily Mail.
Согласно публикации, в тот момент британские власти не стали делать никаких публикаций на этот счет, а официальный доклад Мозамбика по этому поводу остается засекреченным до 2030 года.
