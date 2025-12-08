МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Telegram добавил новый способ авторизации - теперь пользователь может создать в мессенджере "Ключ доступа" (Passkey) и входить в аккаунт по нему, функция появилась в последнем обновлении, заметил корреспондент РИА Новости.

Создать "Ключ доступа" можно в разделе "Конфиденциальность". После его оформления пользователь сможет входить в аккаунт тремя способами - по Face ID, Touch ID или код-паролю.

Сам же ключ - созданный пользователем пароль - хранится в облачном хранилище на устройстве. Информация о его создании находится в учетной записи пользователя, при этом с одного аккаунта можно создавать сразу несколько "ключей доступа".