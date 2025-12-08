https://ria.ru/20251208/telegram-2060487611.html
Telegram добавил новый способ авторизации
Telegram добавил новый способ авторизации - РИА Новости, 08.12.2025
Telegram добавил новый способ авторизации
Telegram добавил новый способ авторизации - теперь пользователь может создать в мессенджере "Ключ доступа" (Passkey) и входить в аккаунт по нему, функция... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:41:00+03:00
2025-12-08T07:41:00+03:00
2025-12-08T07:41:00+03:00
технологии
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_0:183:1800:1196_1920x0_80_0_0_a55c41bef69f5bbf99136559d33f6717.jpg
https://ria.ru/20251125/rossija-2057491637.html
https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_205:0:1800:1196_1920x0_80_0_0_41d0336574d420c58c1df597ff9e8d1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram
Telegram добавил новый способ авторизации
Пользователи Telegram теперь могут входить в аккаунт по Ключу доступа
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Telegram добавил новый способ авторизации - теперь пользователь может создать в мессенджере "Ключ доступа" (Passkey) и входить в аккаунт по нему, функция появилась в последнем обновлении, заметил корреспондент РИА Новости.
Создать "Ключ доступа" можно в разделе "Конфиденциальность". После его оформления пользователь сможет входить в аккаунт тремя способами - по Face ID, Touch ID или код-паролю.
Сам же ключ - созданный пользователем пароль - хранится в облачном хранилище на устройстве. Информация о его создании находится в учетной записи пользователя, при этом с одного аккаунта можно создавать сразу несколько "ключей доступа".
В конце октября Telegram
начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере, подтвердив адрес электронной почты. Раньше в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами - по QR-коду и номеру телефона.