07:41 08.12.2025
Telegram добавил новый способ авторизации
Telegram добавил новый способ авторизации

Пользователи Telegram теперь могут входить в аккаунт по Ключу доступа

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Telegram добавил новый способ авторизации - теперь пользователь может создать в мессенджере "Ключ доступа" (Passkey) и входить в аккаунт по нему, функция появилась в последнем обновлении, заметил корреспондент РИА Новости.
Создать "Ключ доступа" можно в разделе "Конфиденциальность". После его оформления пользователь сможет входить в аккаунт тремя способами - по Face ID, Touch ID или код-паролю.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Аферисты выманивают у сотрудников компаний код от "Госуслуг" в Telegram
25 ноября, 18:15
Сам же ключ - созданный пользователем пароль - хранится в облачном хранилище на устройстве. Информация о его создании находится в учетной записи пользователя, при этом с одного аккаунта можно создавать сразу несколько "ключей доступа".
В конце октября Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере, подтвердив адрес электронной почты. Раньше в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами - по QR-коду и номеру телефона.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
5 августа, 01:50
 
