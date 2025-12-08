Рейтинг@Mail.ru
США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tayvan-2060576809.html
США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем
США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем - РИА Новости, 08.12.2025
США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем
Министр войны США должен до 1 марта 2026 года создать совместную программу с властями Тайваня, направленную на усиление оборонных возможностей острова за счёт... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:29:00+03:00
2025-12-08T14:29:00+03:00
в мире
тайвань
сша
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
https://ria.ru/20251207/japonija-2060379495.html
https://ria.ru/20251111/yaponiya-2054031966.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, США, Китай, Министерство обороны США
США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем

РИА Новости: США и Тайвань начнут развивать программу БПЛА в 2026 году

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Daniel Ceng
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министр войны США должен до 1 марта 2026 года создать совместную программу с властями Тайваня, направленную на усиление оборонных возможностей острова за счёт совместной разработки, производства и развёртывания беспилотных и контрбеспилотных систем, следует из проекта оборонного бюджета США на 2026 год, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ
7 декабря, 06:31
"Не позднее 1 марта 2026 года министр обороны, в координации с госсекретарём и через директора Американского института на Тайване, должен начать взаимодействие с соответствующими представителями Тайваня для создания совместной программы, позволяющей развернуть беспилотные и контрбеспилотные системы, включая их совместную разработку и производство, для нужд вооружённых сил США и военных сил Тайваня, в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем", - говорится в документе.
Законопроект предоставляет главе Пентагона широкие полномочия, разрешая использовать инструменты, предусмотренные в разделе 10 Кодекса США и других нормативных актах, для реализации программы. Предполагается, что она напрямую усилит оборонный потенциал как ВС США, так и тайваньских вооружённых сил.
Кроме запуска совместной технологической инициативы, документ вводит строгие механизмы контроля: Пентагон должен будет ая через 180 дней после вступления закона в силу и далее ежегодно до 2029 года отчитываться перед соответствующими комитетами конгресса - комитетами сената по вооружённым силам, ассигнованиям и международным отношениям, а также аналогичными комитетами палаты представителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
 
В миреТайваньСШАКитайМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала