США создадут совместную программу беспилотников с Тайванем

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Министр войны США должен до 1 марта 2026 года создать совместную программу с властями Тайваня, направленную на усиление оборонных возможностей острова за счёт совместной разработки, производства и развёртывания беспилотных и контрбеспилотных систем, следует из проекта оборонного бюджета США на 2026 год, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе.

"Не позднее 1 марта 2026 года министр обороны, в координации с госсекретарём и через директора Американского института на Тайване, должен начать взаимодействие с соответствующими представителями Тайваня для создания совместной программы, позволяющей развернуть беспилотные и контрбеспилотные системы, включая их совместную разработку и производство, для нужд вооружённых сил США и военных сил Тайваня, в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем", - говорится в документе.

Законопроект предоставляет главе Пентагона широкие полномочия, разрешая использовать инструменты, предусмотренные в разделе 10 Кодекса США и других нормативных актах, для реализации программы. Предполагается, что она напрямую усилит оборонный потенциал как ВС США, так и тайваньских вооружённых сил.