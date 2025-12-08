Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
15:27 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
Около 15 тысяч человек эвакуировали из приграничной провинции Бурирам в Таиланде из-за обострения конфликта с Камбоджей, приостановлена работа больницы в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:27:00+03:00
2025-12-08T15:27:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
трат (провинция)
f-16
таиланд
камбоджа
трат (провинция)
в мире, таиланд, камбоджа, трат (провинция), f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Трат (провинция), F-16
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей

В провинции Бурирам эвакуировали 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Бангкок . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Около 15 тысяч человек эвакуировали из приграничной провинции Бурирам в Таиланде из-за обострения конфликта с Камбоджей, приостановлена работа больницы в провинции Сисакет, сообщает таиландская газета The Nation.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Солдаты в Тайланде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей
Вчера, 15:18
"Напряженность на таиландско-камбоджийской границе привела к эвакуации примерно 15 тысяч жителей провинции Бурирам и к закрытию больницы в провинции Сисакет (две провинции Таиланда на границе с Камбоджей - ред.) в связи с резким ухудшением уровня безопасности", - пишет The Nation.
Ранее сообщалось, что на фоне эскалации на границе с Камбоджей власти Таиланда также призвали немедленно эвакуировать жителей из приграничной провинции Трат.
Камбоджийское издание Khmer Times сообщило, что Камбоджа, в свою очередь, эвакуировала 1157 семей из приграничных поселений страны.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Флаг Вьетнама - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности
Вчера, 13:14
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МИД Таиланда прокомментировал конфликт с Камбоджей
Вчера, 14:57
 
В миреТаиландКамбоджаТрат (провинция)F-16
 
 
