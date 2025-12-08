Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
15:17 08.12.2025 (обновлено: 19:12 08.12.2025)
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия - РИА Новости, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия
Камбоджа обвинила тайских военных в применении токсичного газа во время боестолкновений на границе. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:17:00+03:00
2025-12-08T19:12:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
f-16
бангкок
РИА Новости
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании химического оружия

Камбоджа утверждает, что Таиланд применил токсичный газ в ходе эскалации

ДЖАКАРТА, 8 дек — РИА Новости. Камбоджа обвинила тайских военных в применении токсичного газа во время боестолкновений на границе.
"Национальная ассамблея Королевства Камбоджа выражает глубочайшее возмущение и самым решительным образом осуждает агрессивную войну и нападения, совершенные Таиландом. Военные действия, произошедшие 7 и 8 декабря, включали использование истребителей F-16, тяжелого вооружения и применение токсичного газа в нескольких регионах — в частности, в провинциях Преах-Вихеар, Бантеймеантьей и Оддармеантьей", — говорится в заявлении.
Действия Таиланда привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также значительному материальному ущербу государственной и частной собственности, подчеркнули в ассамблее.
Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
Вчера, 15:27
Так, в ночь на понедельник Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

По данным Reuters, с начала столкновений погиб как минимум один тайский военный, еще семь получили ранения.

В свою очередь, Камбоджа обвинила Таиланд в атаках на деревни в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Сообщается о гибели четырех мирных жителей и девяти пострадавших. Минобороны страны возложило на Бангкок ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях
Вчера, 14:19

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.
Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.

В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
Вчера, 12:54
 
