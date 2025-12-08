Рейтинг@Mail.ru
14:21 08.12.2025 (обновлено: 14:27 08.12.2025)
Таиланд эвакуирует жителей с камбоджийской границы, пишут СМИ
Таиланд эвакуирует жителей с камбоджийской границы, пишут СМИ
в мире
таиланд
трат (провинция)
камбоджа
в мире, таиланд, трат (провинция), камбоджа
В мире, Таиланд, Трат (провинция), Камбоджа
Таиланд эвакуирует жителей с камбоджийской границы, пишут СМИ

Khaosod English: Таиланд призвал эвакуировать жителей из провинции Трат

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Таиланда на фоне эскалации на границе с Камбоджей призвали немедленно эвакуировать жителей из приграничной провинции Трат, сообщает новостной сайт Khaosod English.
"Власти провинции Трат приказали немедленно эвакуировать жителей в определенные убежища в соответствии с провинциальным планом эвакуации, в целях безопасности жизни и имущества, до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
