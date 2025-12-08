Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях - РИА Новости, 08.12.2025
14:19 08.12.2025 (обновлено: 14:23 08.12.2025)
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях
2025
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях

© AP Photo / Sopa SaeleeБеженцы в эвакуационном центре в провинции Бурирам, Таиланд
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Управление гражданской авиацией Таиланда (CAAT) с 9 декабря вводит запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов в семи приграничных с Камбоджей провинциях, следует из заявления ведомства.
“Управление гражданской авиацией Таиланда (CAAT) выпустило уведомление №12 о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов в семи приграничных с Камбоджей провинциях и зонах проведения операции”, - сказано в заявлении CAAT на странице в Facebook*
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
Вчера, 12:54
Отмечается, что ограничения вступают в силу с 9 декабря 2025 года до дальнейшего уведомления.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Таиланд временно закрыл более 600 школ в приграничных с Камбоджей районах
Вчера, 07:35
 
