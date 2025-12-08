https://ria.ru/20251208/tailand-2060527808.html
Посольство в Таиланде не получало сообщений о пострадавших россиянах
Посольство в Таиланде не получало сообщений о пострадавших россиянах
Информация о пострадавших из-за обострения пограничного конфликта Таиланда с Камбоджей россиянах не поступала в посольство РФ в Бангкоке, сообщили в понедельник РИА Новости, 08.12.2025
