СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
Командир тайской армии Чайпрук Дуангпрапат на фоне эскалации на границе с Камбоджей заявил, что армия поставила цель добиться недееспособности Камбоджи для... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:31:00+03:00
2025-12-08T11:31:00+03:00
2025-12-08T11:31:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
камбоджа
таиланд
Новости
ru-RU
в мире, камбоджа, таиланд
В мире, Камбоджа, Таиланд
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
Khaosod English: армия Таиланда поставила цель сделать Камбоджу недееспособной