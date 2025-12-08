Рейтинг@Mail.ru
11:31 08.12.2025
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Командир тайской армии Чайпрук Дуангпрапат на фоне эскалации на границе с Камбоджей заявил, что армия поставила цель добиться недееспособности Камбоджи для военных действий на долгое время ради безопасности тайских детей и внуков, сообщает новостной сайт Khaosod English.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
"Наша цель состоит в том, чтобы Королевская тайская армия сделала Камбоджу недееспособной для военных действий на долгое время, ради безопасности наших детей и внуков", - сказал командир.
В понедельник, 8 декабря возобновились полномасштабные боевые действия в спорном районе на границе Таиланда и Камбоджи.
Таиланд принял резолюцию, которая дает право проводить военные операции
10:08
 
