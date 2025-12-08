Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
10:55 08.12.2025
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
Армия Таиланда утверждает, что начала восстанавливать контроль над провинцией Сакаэо на фоне эскалации конфликта с Камбоджей, говорится в заявлении Первого... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо

Армия Таиланда заявила о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Армия Таиланда утверждает, что начала восстанавливать контроль над провинцией Сакаэо на фоне эскалации конфликта с Камбоджей, говорится в заявлении Первого армейского округа страны.
"Первый армейский округ, возглавляемый оперативной группой "Бурафа", начал восстанавливать контроль над Таиландом в провинции Сакаэо после того, как Камбоджа продолжила перебрасывать на позиции войска с тяжёлым вооружением", - приводит заявление портал Khaosod.
В докладе говорится, что в провинции Сакаэо камбоджийская сторона "непрерывно перебрасывает войска, технику и тяжёлое вооружение на позиции, а тайская сторона внимательно следит за ситуацией".
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения
В мире, Таиланд, Камбоджа
 
 
