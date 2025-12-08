Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей

Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей

© AP Photo / Sunny Chittawil Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей

В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо

ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Армия Таиланда утверждает, что начала восстанавливать контроль над провинцией Сакаэо на фоне эскалации конфликта с Камбоджей, говорится в заявлении Первого армейского округа страны.

"Первый армейский округ, возглавляемый оперативной группой "Бурафа", начал восстанавливать контроль над Таиландом в провинции Сакаэо после того, как Камбоджа продолжила перебрасывать на позиции войска с тяжёлым вооружением", - приводит заявление портал Khaosod.

В докладе говорится, что в провинции Сакаэо камбоджийская сторона "непрерывно перебрасывает войска, технику и тяжёлое вооружение на позиции, а тайская сторона внимательно следит за ситуацией".