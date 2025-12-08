https://ria.ru/20251208/tailand-2060512126.html
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо - РИА Новости, 08.12.2025
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
Армия Таиланда утверждает, что начала восстанавливать контроль над провинцией Сакаэо на фоне эскалации конфликта с Камбоджей, говорится в заявлении Первого... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
ДЖАКАРТА, 8 дек - РИА Новости. Армия Таиланда утверждает, что начала восстанавливать контроль над провинцией Сакаэо на фоне эскалации конфликта с Камбоджей, говорится в заявлении Первого армейского округа страны.
"Первый армейский округ, возглавляемый оперативной группой "Бурафа", начал восстанавливать контроль над Таиландом
в провинции Сакаэо после того, как Камбоджа
продолжила перебрасывать на позиции войска с тяжёлым вооружением", - приводит
заявление портал Khaosod.
В докладе говорится, что в провинции Сакаэо камбоджийская сторона "непрерывно перебрасывает войска, технику и тяжёлое вооружение на позиции, а тайская сторона внимательно следит за ситуацией".
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.